Фильм о подвиге советского летчика Александра Мамкина, который принимал участие в операции «Звездочка». В оккупированном фашистами Полоцке голодают воспитанники детского дома. Немцы решают сделать из них доноров крови для раненых солдат, но директору удается убедить их в том, что детишек на время стоит вывезти в деревню, чтобы хоть немного откормить. Партизаны узнают о появившихся в деревне детях и решают организовать операцию по их спасению. С огромным трудом им удается переправить детей к себе. Их нужно срочно эвакуировать на большую землю, но отряд окружен: единственный выход — вывозить самолетами. Начинается операция «Звездочка» по спасению детей.

