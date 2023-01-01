Музеи и оружие (сериал, 2019) смотреть онлайн
8.52019, Музеи и оружие 1 сезон
Военные, Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Передача о наиболее ярких экспонатах из мира оружия и военной техники.
Человек за всю свою историю оставлял после себя памятники материальной культуры, к которым по праву принадлежит и оружие. Ведь оружие может быть не только инструментом для выполнения конкретных задач — многие уникальные образцы становятся частью культуры.
Все сезоны сериала Музеи и оружие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.