Музеи и оружие. Сезон 1. Серия 3
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Музеи и оружие (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.52019, Музеи и оружие. Сезон 1. Серия 3
Военный, Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Человек за всю свою историю оставлял после себя памятники материальной культуры, к которым по праву принадлежит и оружие. Ведь оружие может быть не только инструментом для выполнения конкретных задач — многие уникальные образцы становятся частью культуры.

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Страна
Россия
Жанр
Военный, Документальный
Качество
Full HD
Время
16 мин / 00:16

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