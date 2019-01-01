Музеи и оружие (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Человек за всю свою историю оставлял после себя памятники материальной культуры, к которым по праву принадлежит и оружие. Ведь оружие может быть не только инструментом для выполнения конкретных задач — многие уникальные образцы становятся частью культуры.



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