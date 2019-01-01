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Музеи и оружие (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.52019, Музеи и оружие. Сезон 1. Серия 2
Военные, Документальные18+
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Сюжет
Человек за всю свою историю оставлял после себя памятники материальной культуры, к которым по праву принадлежит и оружие. Ведь оружие может быть не только инструментом для выполнения конкретных задач — многие уникальные образцы становятся частью культуры.
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