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Музеи и оружие (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.52019, Музеи и оружие. Сезон 1. Серия 4
Военный, Документальный18+
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О сериале
Человек за всю свою историю оставлял после себя памятники материальной культуры, к которым по праву принадлежит и оружие. Ведь оружие может быть не только инструментом для выполнения конкретных задач — многие уникальные образцы становятся частью культуры.
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