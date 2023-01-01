Боевые лазеры. Охота за супероружием (сериал, 2025) смотреть онлайн

Захватывающая хроника зарождения и развития лазерных технологий, появившихся в СССР и ставших предметом зависти Соединенных Штатов. Документальный проект «Боевые лазеры. Охота за супероружием» — фильм об отечественных физиках, изменивших мир.



Лазерные технологии позволили появиться на свет таким привычным сегодня вещам, как сканеры кодов и принтеры. Объединяет их одно — работа знаменитых ученых Александра Прохорова и Николая Басова, благодаря которым в 1950-х появился квантовый генератор. Из�обретения физиков затем стали частью проекта создания инновационного оружия «Терра» и Омега», а позже помогли запустить разработку противоракетных лазерных установок. Прорывные технологии СССР вызывали зависть у соперников в Холодную войну, что запустило лазерное противостояние двух сверхдержав.



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