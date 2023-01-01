Боевые лазеры. Охота за супероружием
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Боевые лазеры. Охота за супероружием

Боевые лазеры. Охота за супероружием (сериал, 2025) смотреть онлайн

9.22025, Боевые лазеры. Охота за супероружием 1 сезон
Документальный, Военный16+
Захватывающая хроника зарождения и развития в СССР лазерных технологий, изменивших мир

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Захватывающая хроника зарождения и развития лазерных технологий, появившихся в СССР и ставших предметом зависти Соединенных Штатов. Документальный проект «Боевые лазеры. Охота за супероружием» — фильм об отечественных физиках, изменивших мир.

Лазерные технологии позволили появиться на свет таким привычным сегодня вещам, как сканеры кодов и принтеры. Объединяет их одно — работа знаменитых ученых Александра Прохорова и Николая Басова, благодаря которым в 1950-х появился квантовый генератор. Изобретения физиков затем стали частью проекта создания инновационного оружия «Терра» и Омега», а позже помогли запустить разработку противоракетных лазерных установок. Прорывные технологии СССР вызывали зависть у соперников в Холодную войну, что запустило лазерное противостояние двух сверхдержав.

О его деталях и последствиях расскажет фильм «Боевые лазеры. Охота за супероружием» 2025 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Военный, Документальный

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