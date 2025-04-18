Боевые лазеры. Охота за супероружием (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Фильм «Звездные войны» был снят в 1977 году. Сценаристы придумали фантастическое оружие: лазерные пушки, лазерные пистолеты и лазерные мечи. Никто из создателей голливудского кино не догадывался, что лазерное оружие уже существует в реальности и делают его в СССР! Полигон Сары-Шаган в южном Казахстане. Вокруг безлюдная пустыня. Единственный источник воды – озеро Балхаш. Именно здесь в обстановке строжайшей секретности в 60-е годы 20-го века прошли первые испытания действующих образцов советских военных лазеров. Работы организованы по двум программам: «Терра-3» - ее курировал Николай Басов. И «Омега»- под руководством Александра Прохорова. До советских физиков никто и никогда в мире такого не делал. На полигоне действовали беспрецедентные меры безопасности, но ЦРУ удалось отправить диверсанта прямо в «сердце» секретного лазерного объекта. После этого сотрудникам запрещено было печатать слово «лазер» на машинке. Сотрудники ЦРУ так и не смогли выкрасть ни чертежи, ни секретную документацию по «Омеге» и «Терре», которые тестировались на полигоне Сары-Шаган. Впоследствии, Михаил Горбачёв свернёт десятки оборонных проектов. Секретные лазерные объекты в итоге превратятся в руины. После распада СССР лазерный полигон достанется Казахстану.

