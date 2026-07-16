Уроки войны с Сергеем Минаевым
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Уроки войны с Сергеем Минаевым
2022, Уроки войны с Сергеем Минаевым 1 сезон
Документальный, Исторический18+
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Уроки войны с Сергеем Минаевым (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный проект писателя и журналиста Сергея Минаева о Великой Отечественной войне. Зрителям подробно расскажут о событиях войны, главных сражениях, подвигах и предательстве, наследии Победы. Команду проекта консультировал историк Иван Павловский.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Документальный

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