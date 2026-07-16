2022, Уроки войны с Сергеем Минаевым. Сезон 1. Серия 2
Документальный, Исторический18+
Серия в подписке «PREMIER»
Уроки войны с Сергеем Минаевым (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+10 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 1
- 18+14 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 2
- 18+11 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 3
- 18+13 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 4
- 18+13 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 5
- 18+13 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 6
- 18+12 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 7
- 18+12 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 8
- 18+11 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 9
- 18+11 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 10
- 18+12 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 11
- 18+14 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 12
- 18+12 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 13
- 18+13 мин
Уроки войны с Сергеем Минаевым
Сезон 1 Серия 14
О сериале
Документальный проект писателя и журналиста Сергея Минаева о Великой Отечественной войне. Зрителям подробно расскажут о событиях войны, главных сражениях, подвигах и предательстве, наследии Победы. Команду проекта консультировал историк Иван Павловский.