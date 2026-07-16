Уроки войны с Сергеем Минаевым. Сезон 1. Серия 9
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Уроки войны с Сергеем Минаевым
1-й сезон
9-я серия
2022, Уроки войны с Сергеем Минаевым. Сезон 1. Серия 9
Документальный, Исторический18+
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Уроки войны с Сергеем Минаевым (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный проект писателя и журналиста Сергея Минаева о Великой Отечественной войне. Зрителям подробно расскажут о событиях войны, главных сражениях, подвигах и предательстве, наследии Победы. Команду проекта консультировал историк Иван Павловский.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Документальный
Время
10 мин / 00:10

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