Уроки войны с Сергеем Минаевым. Сезон 1
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Уроки войны с Сергеем Минаевым
1-й сезон

Уроки войны с Сергеем Минаевым (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Уроки войны с Сергеем Минаевым. Сезон 1 14 серий
Документальный, Исторический18+
Серия в подписке «PREMIER»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный проект писателя и журналиста Сергея Минаева о Великой Отечественной войне. Зрителям подробно расскажут о событиях войны, главных сражениях, подвигах и предательстве, наследии Победы. Команду проекта консультировал историк Иван Павловский.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Документальный

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