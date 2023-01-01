Комедийные сериалы

Комедийные сериалы — идеальный выбор для тех, кто желает отдохнуть от повседневной суеты. Подборка комедийных сериалов на Wink вобрала в себя интересные и веселые телепроекты последних лет, классические шедевры жанра, а также популярные российские и зарубежные сериалы. На видеосервисе Wink представлены как совершенно новые сюжеты — «Мастодонт», «Артист с большой дороги», «Мама будет против», «Сестры», «Дылды», так и очередные сезоны популярных проектов: «Папины дочки. Новые», «Кухня. Битва за отель», «Тетя Марта 2», «Вампиры средней полосы». Нравятся турецкие комедийные сериалы? Включайте «Под прикрытием» или «Светлячок». Эти и другие среиалы-комедии смотреть онлайн вы можете с экрана планшета, смартфона или через СМАРТ-ТВ. Поднимите себе настроение с нашей коллекцией юморных проектов — начинайте смотреть лучшие комедийные сериалы бесплатно или по подписке на нашем видеосервисе Wink!