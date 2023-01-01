Маленькие совпадения
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Маленькие совпадения

Маленькие совпадения (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.32018, Pequeñas coincidencias 3 сезона
Комедии18+

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Сюжет

История о Марте, владелице магазина свадебного платья, и Хавьере, гастрономическом критике. Они похожи своим гедонизмом, причем в его самой снобистской версии, и нежеланием усложнять жизнь постоянными отношениями. Так что же может соединить этих двоих?

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Информация

Страна
Испания
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маленькие совпадения»

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