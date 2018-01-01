Wink
Маленькие совпадения
2-й сезон

Маленькие совпадения (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

8.32020, Pequeñas coincidencias 12 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История о Марте, владелице магазина свадебного платья, и Хавьере, гастрономическом критике. Они похожи своим гедонизмом, причем в его самой снобистской версии, и нежеланием усложнять жизнь постоянными отношениями. Так что же может соединить этих двоих?

Страна
Испания
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.3 IMDb

