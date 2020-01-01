Маленькие совпадения (сериал, 2020) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Маленькие совпадения. Сезон 2. Серия 11
8.32020, Pequeñas coincidencias
Комедия18+

О сериале

История о Марте, владелице магазина свадебного платья, и Хавьере, гастрономическом критике. Они похожи своим гедонизмом, причем в его самой снобистской версии, и нежеланием усложнять жизнь постоянными отношениями. Так что же может соединить этих двоих?

Сериал Маленькие совпадения 2 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Испания
Жанр
Комедия
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.3 IMDb

