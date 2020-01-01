WinkСериалыМаленькие совпадения2-й сезон11-я серия
Маленькие совпадения (сериал, 2020) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
8.32020, Pequeñas coincidencias
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История о Марте, владелице магазина свадебного платья, и Хавьере, гастрономическом критике. Они похожи своим гедонизмом, причем в его самой снобистской версии, и нежеланием усложнять жизнь постоянными отношениями. Так что же может соединить этих двоих?
Сериал Маленькие совпадения 2 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.3 IMDb
- МКРежиссёр
Мигель
Конде
- ХВРежиссёр
Хавьер
Вейга
- МААктриса
Марта
Асас
- ХВАктёр
Хавьер
Вейга
- МПАктёр
Мариано
Пенья
- ХИАктёр
Хуан
Ибаньес Перез
- АРАктриса
Алисия
Рубио
- ТПАктёр
Томас
Поцци
- ХААктёр
Хосе
А. Туриньян
- ХТАктёр
Хосе
Тронкосо
- ЛБАктриса
Люсия
Балас
- АБАктёр
Альваро
Балас
- ХВСценарист
Хавьер
Вейга
- ДБСценарист
Джералд
Б. Филлмор
- КПСценарист
Кристина
Понс
- АМСценарист
Антонио
Муньос де Меса
- ДАПродюсер
Давид
Амор
- ХГОператор
Хавьер
Г. Сальмонес