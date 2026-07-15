Салют, Начальник
Wink
Сериалы
Салют, Начальник
2022, Салют, Начальник 2 сезона
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»

Салют, Начальник (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Для молодого и не очень компетентного городского участкового Максима Назарова командировка в деревню должна была пройти тихо и спокойно. Однако всё обернулось большим приключением для него и всего поселения.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.7 КиноПоиск