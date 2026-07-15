Салют, Начальник. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Салют, Начальник
1-й сезон
11-я серия
9.02022, Салют, Начальник. Сезон 1. Серия 11
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»

Салют, Начальник (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Для молодого и не очень компетентного городского участкового Максима Назарова командировка в деревню должна была пройти тихо и спокойно. Однако всё обернулось большим приключением для него и всего поселения.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

6.7 КиноПоиск