Салют, Начальник. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Салют, Начальник
1-й сезон
16-я серия
2022, Салют, Начальник. Сезон 1. Серия 16
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»

Салют, Начальник (сериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Для молодого и не очень компетентного городского участкового Максима Назарова командировка в деревню должна была пройти тихо и спокойно. Однако всё обернулось большим приключением для него и всего поселения.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

6.7 КиноПоиск