Салют, Начальник. Сезон 2
Wink
Сериалы
Салют, Начальник
2-й сезон

Салют, Начальник (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

2024, Салют, Начальник. Сезон 2 8 серий
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Для молодого и не очень компетентного городского участкового Максима Назарова командировка в деревню должна была пройти тихо и спокойно. Однако всё обернулось большим приключением для него и всего поселения.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.7 КиноПоиск