Салют, Начальник. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Салют, Начальник
2-й сезон
7-я серия
2024, Салют, Начальник. Сезон 2. Серия 7
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»

Салют, Начальник (сериал, 2024) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Для молодого и не очень компетентного городского участкового Максима Назарова командировка в деревню должна была пройти тихо и спокойно. Однако всё обернулось большим приключением для него и всего поселения.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.7 КиноПоиск