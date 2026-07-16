Бурдашев
Wink
Сериалы
Бурдашев
2019, Бурдашев 2 сезона
Мультсериалы, Комедия16+
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Бурдашев (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Александр Бурдашев будет пафосно ходить, брутально ездить на мотоцикле в обнимку с красотками, носить солнцезащитные очки 29 часов в сутки и обкашливать вопросики в международных масштабах.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск