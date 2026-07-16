Бурдашев (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, Бурдашев. Сезон 1 20 серий
Мультсериалы, Комедия16+
Серия в подписке «PREMIER»
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 1
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 2
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 3
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 4
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 5
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 6
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 7
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 8
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 9
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 10
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 11
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 12
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 13
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 14
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 15
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 16
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 17
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 18
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 19
- 16+11 мин
Бурдашев
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Александр Бурдашев будет пафосно ходить, брутально ездить на мотоцикле в обнимку с красотками, носить солнцезащитные очки 29 часов в сутки и обкашливать вопросики в международных масштабах.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультсериалы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск