Бурдашев. Сезон 1
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Бурдашев
1-й сезон

Бурдашев (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Бурдашев. Сезон 1 20 серий
Мультсериалы, Комедия16+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Александр Бурдашев будет пафосно ходить, брутально ездить на мотоцикле в обнимку с красотками, носить солнцезащитные очки 29 часов в сутки и обкашливать вопросики в международных масштабах.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск