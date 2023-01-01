Чосонский психиатр
Wink
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Чосонский психиатр
9.12023, Joseon jeongsingwa uisa Yu Sepung 2 сезона
Комедии, Детективы18+
Придворного целителя изгоняют из столицы в маленькую деревню. Дорама с элементами детектива
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Чосонский психиатр (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Комедийная дорама о придворном враче, которому приходится начать все заново в деревне.

Ю Се Еп — выдающийся специалист по акупунктуре, отвечающий за здоровье королевской семьи. Однажды он становится жертвой заговора и теряет доверие высокопоставленных подопечных. Из-за ложных обвинений в гибели короля врача изгоняют из дворца. После года скитаний Ю Се Еп оседает в живописной деревне Гесу, где меняет имя и специальность. Теперь его зовут Ю Се Пун, и под руководством эксцентричного психиатра Ге Джи Хана он учится лечить людей от душевной боли.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb