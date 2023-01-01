Чосонский психиатр (сериал, 2023) смотреть онлайн
- 18+74 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 1
- 18+71 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 2
- 18+73 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 3
- 18+71 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 4
- 18+60 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 5
- 18+66 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 6
- 18+67 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 7
- 18+66 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 8
- 18+64 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 9
- 18+64 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 10
- 18+58 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 11
- 18+70 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Комедийная дорама �о придворном враче, которому приходится начать все заново в деревне.
Ю Се Еп — выдающийся специалист по акупунктуре, отвечающий за здоровье королевской семьи. Однажды он становится жертвой заговора и теряет доверие высокопоставленных подопечных. Из-за ложных обвинений в гибели короля врача изгоняют из дворца. После года скитаний Ю Се Еп оседает в живописной деревне Гесу, где меняет имя и специальность. Теперь его зовут Ю Се Пун, и под руководством эксцентричного психиатра Ге Джи Хана он учится лечить людей от душевной боли.
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