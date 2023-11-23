Чосонский психиатр. Сезон 1
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Чосонский психиатр
1-й сезон

Чосонский психиатр (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

9.22023, Joseon jeongsingwa uisa Yu Sepung 12 серий
Комедия, Детектив18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Придворный психиатр оказался впутан в заговор против королевской семьи, поэтому он покидает дворец и начинает работать в деревне. Смотрите дораму «Чосонский психиатр» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Детектив

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb