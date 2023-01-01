Чосонский психиатр. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Чосонский психиатр
1-й сезон
8-я серия
9.12023, Joseon jeongsingwa uisa Yu Sepung
Комедии, Детективы18+
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Чосонский психиатр (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Придворный психиатр оказался впутан в заговор против королевской семьи, поэтому он покидает дворец и начинает работать в деревне.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Детективы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb