WinkСериалыЧосонский психиатр1-й сезон12-я серия
9.12023, Joseon jeongsingwa uisa Yu Sepung
Комедии, Детективы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Чосонский психиатр (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
- 18+74 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 1
- 18+71 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 2
- 18+73 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 3
- 18+71 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 4
- 18+60 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 5
- 18+66 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 6
- 18+67 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 7
- 18+66 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 8
- 18+64 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 9
- 18+64 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 10
- 18+58 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 11
- 18+70 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Придворный психиатр оказался впутан в заговор против королевской семьи, поэтому он покидает дворец и начинает работать в деревне.
Сериал Чосонский психиатр 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Детективы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb