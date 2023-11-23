9.22023, Joseon jeongsingwa uisa Yu Sepung
Комедия, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Чосонский психиатр (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
- 18+74 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 1
- 18+71 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 2
- 18+73 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 3
- 18+71 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 4
- 18+60 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 5
- 18+66 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 6
- 18+67 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 7
- 18+66 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 8
- 18+64 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 9
- 18+64 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 10
- 18+58 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 11
- 18+70 мин
Чосонский психиатр
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Придворный психиатр оказался впутан в заговор против королевской семьи, поэтому он покидает дворец и начинает работать в деревне.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Детектив
КачествоFull HD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb