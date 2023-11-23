Чосонский психиатр. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Чосонский психиатр
1-й сезон
2-я серия
9.22023, Joseon jeongsingwa uisa Yu Sepung
Комедия, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Чосонский психиатр (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Придворный психиатр оказался впутан в заговор против королевской семьи, поэтому он покидает дворец и начинает работать в деревне.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Детектив
Качество
Full HD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb