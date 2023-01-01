9.12019, Разморозь меня нежно 1 сезон
Мелодрамы, Комедии18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Разморозь меня нежно (Сериал 2019) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+68 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 1
- 18+67 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 2
- 18+64 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 3
- 18+61 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 4
- 18+65 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 5
- 18+59 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 6
- 18+61 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 7
- 18+62 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 8
- 18+64 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 9
- 18+62 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 10
- 18+66 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 11
- 18+61 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 12
- 18+61 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 13
- 18+61 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 14
- 18+58 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 15
- 18+65 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
Поучаствовав в эксперименте по заморозке человека на 24 часа, мужчина и женщина приходят в себя спустя 20 лет. И теперь, чтобы внезапно не умереть, обоим нужно поддерживать температуру тела на уровне 31,5°C.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Фантастика, Мелодрамы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb