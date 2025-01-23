Разморозь меня нежно (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Разморозь меня нежно. Сезон 1. Серия 2
Разморозь меня нежно
1-й сезон
2-я серия
9.12019, Разморозь меня нежно
Мелодрама, Комедия18+
О сериале

Поучаствовав в эксперименте по заморозке человека на 24 часа, мужчина и женщина приходят в себя спустя 20 лет. И теперь, чтобы внезапно не умереть, обоим нужно поддерживать температуру тела на уровне 31,5°C.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb