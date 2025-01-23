Разморозь меня нежно (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.12019, Разморозь меня нежно
Мелодрама, Комедия18+
Разморозь меня нежно (сериал, 2019) сезон 1 серия 2
Сезоны и серии
- 18+68 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 1
- 18+67 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 2
- 18+64 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 3
- 18+61 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 4
- 18+65 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 5
- 18+59 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 6
- 18+61 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 7
- 18+62 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 8
- 18+64 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 9
- 18+62 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 10
- 18+66 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 11
- 18+61 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 12
- 18+61 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 13
- 18+61 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 14
- 18+58 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 15
- 18+65 мин
Разморозь меня нежно
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Поучаствовав в эксперименте по заморозке человека на 24 часа, мужчина и женщина приходят в себя спустя 20 лет. И теперь, чтобы внезапно не умереть, обоим нужно поддерживать температуру тела на уровне 31,5°C.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb