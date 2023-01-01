Разморозь меня нежно (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Поучаствовав в эксперименте по заморозке человека на 24 часа, мужчина и женщина приходят в себя спустя 20 лет. И теперь, чтобы внезапно не умереть, обоим нужно поддерживать температуру тела на уровне 31,5°C.



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