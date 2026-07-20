Геленджик. Семья северян в одиннадцатый раз приезжает отдыхать в гостевой дом к семье южан. Саша — старший сын северян, хочет сделать предложение хозяйской дочери Люсе, с которой он дружит с детства. Но Саша еще не знает, что у нее есть парень. Сашина мама Лариса, устав от выходок непутевого мужа Севы, решает развестись. У Севы есть время до конца отпуска, чтобы сохранить брак. В отличие от них, южане только начали свои отношения. Боря — небогатый, но очень хитрый хозяин дома недавно начал жить с красоткой Мадиной. Но ее всеми силами пытается вернуть бывший — богатейший человек города Таймураз.

