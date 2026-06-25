Российская комедия «Мылодрама» — сериал о проблемах и подковерных играх телеиндустрии с Сергеем Буруновым в главной роли.



Стремясь получить полный контроль над телеканалом, совет директоров решает понизить ценность акций и выкупить их за бесценок. Для того чтобы все выглядело правдоподобно, они решили поставить во главе телеканала случайного человека, который не имеет никакого отношения к медиа. Выбор пал на обычного работягу — Владислава Викторовича Полякова. Ему предстояло снять сериал, который должен был стать худшим в истории, показать низкие рейтинги и понизить ценность телеканала. Однако все пошло не так, как планировалось, ведь идеи человека с улицы оказались весьма неплохими.



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