Мылодрама. Сезон 1
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Мылодрама
1-й сезон

Мылодрама (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Мылодрама. Сезон 1 9 серий
Комедия18+
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1-й сезон2-й сезон

О сериале

Российский сериал, созданный Ильёй Куликовым, в котором главную роль исполнил актер Сергей Бурунов. Если вам нравятся легкие комедии с забавными, порой абсурдными ситуациями, то не пропустите сериал «Мылодрама» — 1 сезон доступен в отличном качестве на Wink.

Первый сезон рассказывает, как Владислав Викторович Поляков — простой мужик, работающий на бензоколонке, — вдруг получает предложение стать генеральным директором одного популярного телеканала. Ему предстоит снять свой сериал, вот только должность оказывается подставной, ведь совет директоров замыслил неладное. Они решили обрушить акции телеканала и забрать их практически бесплатно, а для этого им нужен худший сериал в истории. Вот только они не рассчитывали, что шоу от обычного трудяги, который ничего не смыслит в кино и рейтингах, окажется не таким уж и плохим.

Как будет действовать гендиректор из народа, что за идею он реализует и к каким последствиям это приведет, узнаете в сериале «Мылодрама» — смотреть онлайн 1 сезон в хорошем качестве вы можете на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb