Российский сериал, созданный Ильёй Куликовым, в котором главную роль исполнил актер Сергей Бурунов. Если вам нравятся легкие комедии с забавными, порой абсурдными ситуациями, то не пропустите сериал «Мылодрама» — 1 сезон доступен в отличном качестве на Wink.



Первый сезон рассказывает, как Владислав Викторович Поляков — простой мужик, работающий на бензоколонке, — вдруг получает предложение стать генеральным директором одного популярного телеканала. Ему предстоит снять свой сериал, вот только должность оказывается подставной, ведь совет директоров замыслил неладное. Они решили обрушить акции телеканала и забрать их практически бесплатно, а для этого им нужен худший сериал в истории. Вот только они не рассчитывали, что шоу от обычного трудяги, который ничего не смыслит в кино и рейтингах, окажется не таким уж и плохим.



Как будет действовать гендиректор из народа, что за идею он реализует и к каким последствиям это приведет, узнаете в сериале «Мылодрама» — смотреть онлайн 1 сезон в хорошем качестве вы можете на видеосервисе Wink.

