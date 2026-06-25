Мылодрама. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Мылодрама
1-й сезон
1-я серия
9.22019, Мылодрама. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+
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Мылодрама (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Чтобы обрушить акции телеканала, совет директоров принимает решение посадить в кресло генерального директора автозаправщика-недотепу и доверить ему съемки сериала. В короткие сроки горе-начальнику удается создать хаос в эфире и установить свои порядки в медиабизнесе. Но неожиданно сериал, который по плану должен был стать величайшим провалом, начинает иметь грандиозный успех…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb