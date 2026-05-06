2023, Zhui xu 2 сезона
Мультсериалы, Боевик16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Мой муж – герой (мультсериал, 2023) смотреть онлайн
- 16+28 мин
Мой муж – герой
Сезон 1 Серия 1
- 16+26 мин
Мой муж – герой
Сезон 1 Серия 2
- 16+29 мин
Мой муж – герой
Сезон 1 Серия 3
- 16+28 мин
Мой муж – герой
Сезон 1 Серия 4
- 16+25 мин
Мой муж – герой
Сезон 1 Серия 5
- 16+28 мин
Мой муж – герой
Сезон 1 Серия 6
- 16+25 мин
Мой муж – герой
Сезон 1 Серия 7
- 16+28 мин
Мой муж – герой
Сезон 1 Серия 8
- 16+28 мин
Мой муж – герой
Сезон 1 Серия 9
- 16+27 мин
Мой муж – герой
Сезон 1 Серия 10
- 16+28 мин
Мой муж – герой
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Мой муж – герой
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Успешный бизнесмен Нин И оказывается в прошлом — в мире, напоминающем Древний Китай. Он просыпается в теле слабого, неудачливого мужчины, который лишь номинально является супругом влиятельной женщины Су Таньэр. В патриархальном обществе таких людей, принятых в семью жены, не воспринимают всерьёз, и герою сложно чего-то добиться.
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Боевик, Мультсериалы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb