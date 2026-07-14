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Мой муж – герой
Актёры и съёмочная группа сериала «Мой муж – герой»

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой муж – герой»

Актёры

Чжао Шуан

Чжао Шуан

Zhao Shuang
АктрисаXiao Chan
Лю Сяоюй

Лю Сяоюй

Liu Xiaoyu
АктрисаSu Tan'er
Цянь Вэньцин

Цянь Вэньцин

Qian Wenqing
АктёрEmperor Jing Han
Не Сиин

Не Сиин

Nie Xiying
АктрисаYuan Jiner
Лю Цун

Лю Цун

Liu Cong
АктёрSong Xian
Хэ Вэньсяо

Хэ Вэньсяо

He Wenxiao
АктрисаNie Yunzhu
Цзи Гуаньлинь

Цзи Гуаньлинь

Ji Guanlin
АктрисаLou Shuwan

Продюсеры

Чэнь Цин

Чэнь Цин

Chen Qing
Продюсер
Ли Ни

Ли Ни

Li Ni
Продюсер
Чжан Шэнъянь

Чжан Шэнъянь

Zhang Shengyan
Продюсер