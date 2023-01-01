Бетти (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал рассказывает о группе смелых девчонок, которые завоевывают суровый и преимущественно мужской мир скейтбординга. Яркие эмоции, крутые трюки и п�одлинный дух улиц Нью-Йорка: нас ждет дерзкое приключение в самом сердце вечной юности. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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