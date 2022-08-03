Бетти. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Бетти
1-й сезон
6-я серия
7.32020, Betty
Комедия, Спортивный18+
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Бетти (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Сериал рассказывает о группе смелых девчонок, которые завоевывают суровый и преимущественно мужской мир скейтбординга. Яркие эмоции, крутые трюки и подлинный дух улиц Нью-Йорка: нас ждет дерзкое приключение в самом сердце вечной юности.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb