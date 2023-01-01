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Бетти
2-й сезон

Бетти (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

7.62021, Betty 6 серий
Комедии, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Сериал рассказывает о группе смелых девчонок, которые завоевывают суровый и преимущественно мужской мир скейтбординга. Яркие эмоции, крутые трюки и подлинный дух улиц Нью-Йорка: нас ждет дерзкое приключение в самом сердце вечной юности.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb