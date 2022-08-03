Бетти (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Бетти. Сезон 2. Серия 3
Бетти
2-й сезон
3-я серия
7.22020, Betty
Комедия18+
О сериале

Сериал рассказывает о группе смелых девчонок, которые завоевывают суровый и преимущественно мужской мир скейтбординга. Яркие эмоции, крутые трюки и подлинный дух улиц Нью-Йорка: нас ждет дерзкое приключение в самом сердце вечной юности.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb