Бетти. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Бетти
1-й сезон
3-я серия
7.72020, Betty
Комедии18+
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Бетти (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Сериал рассказывает о группе смелых девчонок, которые завоевывают суровый и преимущественно мужской мир скейтбординга. Яркие эмоции, крутые трюки и подлинный дух улиц Нью-Йорка: нас ждет дерзкое приключение в самом сердце вечной юности.

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Страна
США
Жанр
Комедии
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb