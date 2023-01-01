Репетиция (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Нэйтан Филдер создает правдоподобные симуляции важных моментов (по уникальному дизайну, конечно же), где «тренирует» клиентов вести себя «правильно». Правда, не факт, что после такой подготовки в реальной жизни все пройдет как по маслу. Как говорится, одна ошибка — и ты ошибся. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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