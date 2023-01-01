Репетиция
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Репетиция
7.02022, The Rehearsal 1 сезон
Документальные, Комедии18+
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Репетиция (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Нэйтан Филдер создает правдоподобные симуляции важных моментов (по уникальному дизайну, конечно же), где «тренирует» клиентов вести себя «правильно». Правда, не факт, что после такой подготовки в реальной жизни все пройдет как по маслу. Как говорится, одна ошибка — и ты ошибся. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.5 IMDb