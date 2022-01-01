Репетиция. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Репетиция
1-й сезон
1-я серия
6.92022, The Rehearsal
Документальные, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Репетиция (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Нэйтан Филдер создает правдоподобные симуляции важных моментов (по уникальному дизайну, конечно же), где «тренирует» клиентов вести себя «правильно». Правда, не факт, что после такой подготовки в реальной жизни все пройдет как по маслу. Как говорится, одна ошибка — и ты ошибся.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Документальные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.5 IMDb