6.92022, The Rehearsal
Документальные, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Репетиция (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Нэйтан Филдер создает правдоподобные симуляции важных моментов (по уникальному дизайну, конечно же), где «тренирует» клиентов вести себя «правильно». Правда, не факт, что после такой подготовки в реальной жизни все пройдет как по маслу. Как говорится, одна ошибка — и ты ошибся.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Документальные
Рейти�нг
7.5 КиноПоиск
8.5 IMDb