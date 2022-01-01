Репетиция (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Комик Нэйтан Филдер помогает людям в деталях отрепетировать неприятные ситуации, которые те долго избегают. Какие открытия ждут ведущего и участников, расскажет экспериментальный проект «Репетиция», 1 сезон которого вы найдете в подписке Amediateka.



В первом сезоне амбициозного реалити-шоу Нэйтан Филдер твердо намерен изменить жизнь участников к лучшему. Он публикует объявление с вопросом: «Чего вы избегаете?» Откликнувшимся людям он предлагает провести сложную репетицию событий, которые вселяют в них тревогу. Это может быть непростое признание другу, тяжелый разговор с родителями и даже появление ребенка. В эксперименте участвует профессиональная команда, которая создает точные копии нужных локаций, и талантливые актеры, которые играют роли реальных людей. Нэйтан обещает, что в репетиции они учтут все возможные варианты событий, чтобы герои были подготовлены к самым неожиданным сценариям. Однако жизнь оказывается всегда сложнее.



Узнайте, помогут ли героям инсценировки — смотрите 1 сезон шоу «Репетиция» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Репетиция 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.