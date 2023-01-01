Проступки во Флэтбуше (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+27 мин
Проступки во Флэтбуше
Сезон 2 Серия 1
- 18+27 мин
Проступки во Флэтбуше
Сезон 2 Серия 2
- 18+27 мин
Проступки во Флэтбуше
Сезон 2 Серия 3
- 18+26 мин
Проступки во Флэтбуше
Сезон 2 Серия 4
- 18+27 мин
Проступки во Флэтбуше
Сезон 2 Серия 5
- 18+28 мин
Проступки во Флэтбуше
Сезон 2 Серия 6
- 18+25 мин
Проступки во Флэтбуше
Сезон 2 Серия 7
- 18+25 мин
Проступки во Флэтбуше
Сезон 2 Серия 8
- 18+25 мин
Проступки во Флэтбуше
Сезон 2 Серия 9
- 18+28 мин
Проступки во Флэтбуше
Сезон 2 Серия 10
Сюжет
Драмеди о друзьях, которые сталкиваются с разнообразными проблемами миллениалов в неказистом районе Бруклина.
Давние друзья Дэн и Кевин пытаются начать новую жизнь в скромном квартале Флэтбуш. Дэн работает учителем в школе и порой впадает в депрессию, а Кевин страдает от непризнанности. Он — весьма одаренный художник, но зарабатывать творчеством у него не получается и приходится трудиться в службе доставки. Каждый день друзей подстерегают мелкие неприятности и стычки с местным наркоторговцем Дрю, чья племянница Зейна учится в классе у Дэна. Но какими унылыми бы не были будни героев, наблюдать за ними нескучно и весело.
Убедитесь в этом сами — сериал «Проступки во Флэтбуше» 2021 года смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Все сезоны сериала Проступки во Флэтбуше смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Джастин
Типпинг
- ДЛРежиссёр
Джон
Ли
- КИАктёр
Кевин
Исо
- ДПАктёр
Дэн
Перлман
- КДАктриса
Кристин
Додсон
- ХДАктёр
Хассан
Джонсон
- КГАктёр
Карим
Грин
- ЗРАктриса
Зури
Рид
- АКАктриса
Анджелла
Кэтрин
- ШКАктриса
Шарлин
Крус
- ДДАктёр
Джошуа
Дж. Уильямс
- ЗУАктриса
Зои
Уинтерс
- КИСценарист
Кевин
Исо
- ДПСценарист
Дэн
Перлман
- ККСценарист
Крис
Кейс
- РАПродюсер
Ричард
Аллен-Тернер
- КАХудожница
Кэти
Акана
- БТХудожник
Бо
Теппер
- ДДМонтажёр
Дэниэл
Джонсон
- КЧОператор
Клифф
Чарльз