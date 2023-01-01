Проступки во Флэтбуше (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Драмеди о друзьях, которые сталкиваются с разнообразными проблемами миллениалов в неказистом районе Бруклина.



Давние друзья Дэн и Кевин пытаются начать новую жизнь в скромном квартале Флэтбуш. Дэн работает учителем в школе и порой впадает в депрессию, а Кевин страдает от непризнанности. Он — весьма одаренный художник, но зарабатывать творчеством у него не получается и приходится трудиться в службе доставки. Каждый день друзей подстерегают мелкие неприятности и стычки с местным наркоторговцем Дрю, чья племянница Зейна учится в классе у Дэна. Но какими унылыми бы не были будни героев, наблюдать за ними нескучно и весело.



Убедитесь в этом сами — сериал «Проступки во Флэтбуше» 2021 года смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Все сезоны сериала Проступки во Флэтбуше смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.