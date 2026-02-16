Артистка из Грибова
Wink
Сериалы
Артистка из Грибова

Артистка из Грибова (сериал, 1988) смотреть онлайн

1988, Артистка из Грибова 1 сезон
Мелодрама, Комедия12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История киноактрисы, приехавшей в столицу из сельской глубинки. Успешно начавшись, ее карьера в дальнейшем не складывается, талант оказывается невостребованным. К профессиональным неудачам добавляются проблемы в личной жизни -и героиня решает «сжечь мосты», вернуться в родные края. Впрочем, она остается обаятельной и жизнерадостной, не теряет оптимизма, а главное не изменяет своему призванию. И ей воздается по достоинству...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb