Артистка из Грибова (сериал, 1988) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.81988, Артистка из Грибова. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама, Комедия12+
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О сериале
История киноактрисы, приехавшей в столицу из сельской глубинки. Успешно начавшись, ее карьера в дальнейшем не складывается, талант оказывается невостребованным. К профессиональным неудачам добавляются проблемы в личной жизни -и героиня решает «сжечь мосты», вернуться в родные края. Впрочем, она остается обаятельной и жизнерадостной, не теряет оптимизма, а главное не изменяет своему призванию. И ей воздается по достоинству...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb