Артистка из Грибова (сериал, 1988) сезон 1 смотреть онлайн

История киноактрисы, приехавшей в столицу из сельской глубинки. Успешно начавшись, ее карьера в дальнейшем не складывается, талант оказывается невостребованным. К профессиональным неудачам добавляются проблемы в личной жизни -и героиня решает «сжечь мосты», вернуться в родные края. Впрочем, она остается обаятельной и жизнерадостной, не теряет оптимизма, а главное не изменяет своему призванию. И ей воздается по достоинству...

