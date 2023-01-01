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Новинки фильмов
7.5
Чокнутые
2024, 98 мин
6.8
Зло: Новая глава
2024, 97 мин
Приложение
2022, 88 мин
8.4
Василий
2024, 107 мин
8.8
Гигантская морская змея
2021, 52 мин
6.5
Эксперимент «Петля времени»
2024, 93 мин
Энди Уорхол. Мечта по-американски
2023, 98 мин
Секретный папа
2024, 91 мин
6.1
Стрелок
2024, 100 мин
8.5
Парни с тату. Прямо в сердце
2025, 89 мин
8.4
Агент на уикенд
2024, 96 мин
5.5
Синистер. Обитель зла
2024, 80 мин
9.4
Капитан Крюк
2024, 92 мин
6.7
Охота на волков
2024, 84 мин
8.0
Ты умрешь через 6 часов
2024, 87 мин
7.6
Расхитители гробниц. Страж императора
2023, 88 мин
6.7
Времена года
2023, 96 мин
7.4
Ограбление по-аризонски
2024, 87 мин
7.7
Бунинъ
2024, 81 мин
5.9
Вопль
2024, 101 мин
8.2
По барам
2024, 97 мин
6.5
Крик в тишине
2024, 115 мин
8.5
Центурион: Танцующий жеребец
2023, 93 мин
6.8
Партенопа
2024, 121 мин
8.2
Хочу сейчас
2024, 112 мин
7.6
Птица
2024, 113 мин
9.5
В Арктику
2023, 108 мин
6.7
Омерзительная пятерка
2023, 75 мин
8.5
Телефонные мошенники
2023, 108 мин
7.7
Отравленная любовь
2024, 88 мин
7.4
Расхитители гробниц. Королева монстров
2023, 88 мин
6.3
Клаустрофобы: Хижина в лесу
2023, 92 мин
Бесплатно
8.1
Конклав
2024, 115 мин
7.3
Мать и сын
2022, 112 мин
5.7
Хэдшот: Жестокие игры
2023, 84 мин
6.9
Девушка в багажнике
2024, 86 мин
8.4
Бесстрашный
2022, 124 мин
8.0
Моя банда
2022, 114 мин
5.6
Зубастики. Опасный рейс
2024, 88 мин
7.5
72 часа
2024, 86 мин
6.8
Воплощение
2024, 126 мин
8.8
Письма с фронта
2025, 89 мин
Бесплатно
7.5
Борец. Кажымукан - чемпион мира
2024, 82 мин
7.8
На прицеле
2024, 89 мин
7.4
Кресент-Сити
2024, 102 мин
7.1
Ускорение
2024, 107 мин
5.6
Охотница за временем
2024, 87 мин
7.9
Амазонский стрелок
2024, 112 мин