Хиты перестроечного кино

«Маленькая Вера» и другие популярные фильмы второй половины 80-х.

Постер к фильму Собачье сердце 1988
9.7

Собачье сердце

1988, 130 мин
Постер к фильму Завтра была война 1987
9.4

Завтра была война

1987, 84 мин
Постер к фильму До первой крови 1989
8.5

До первой крови

1989, 81 мин
Постер к фильму Моонзунд 1988
9.2

Моонзунд

1988, 133 мин
Постер к фильму Осенние сны 1987
9.3

Осенние сны

1987, 80 мин
Постер к фильму Письма мертвого человека 1986
8.2

Письма мертвого человека

1986, 82 мин
Постер к фильму Витебское дело. Преступление 1989
8.5

Витебское дело. Преступление

1989, 95 мин
Постер к фильму Витебское дело. Наказание 1990
8.7

Витебское дело. Наказание

1990, 97 мин
Постер к фильму Женитьба Бальзаминова 1989
6.5

Женитьба Бальзаминова

1989, 63 мин
Постер к фильму Фонтан 1988
8.6

Фонтан

1988, 97 мин
Постер к фильму Замри-умри-воскресни! 1989
7.8

Замри-умри-воскресни!

1989, 99 мин
Постер к фильму Вы чье, старичье? 1988
9.0

Вы чье, старичье?

1988, 93 мин
Постер к фильму Единожды солгав 1987
8.7

Единожды солгав

1987, 90 мин
Постер к фильму Знак беды 1986
8.6

Знак беды

1986, 142 мин
Постер к фильму Бакенбарды 1990
8.1

Бакенбарды

1990, 96 мин
Постер к фильму Собачий пир 1990
8.7

Собачий пир

1990, 105 мин
Постер к фильму Ой, вы, гуси… 1991
8.4

Ой, вы, гуси…

1991, 83 мин
Постер к фильму Афганский излом 1991
9.1

Афганский излом

1991, 132 мин
Постер к фильму Раз, два — горе не беда! 1988
9.2

Раз, два — горе не беда!

1988, 83 мин
Постер к фильму Садовник 1987
8.5

Садовник

1987, 94 мин
Постер к фильму Простая смерть 1985
8.7

Простая смерть

1985, 64 мин
Постер к фильму Воскресный папа 1985
9.1

Воскресный папа

1985, 80 мин
Постер к фильму Порох 1985
8.6

Порох

1985, 87 мин
Постер к фильму Господин оформитель 1988
7.1

Господин оформитель

1988, 103 мин
Постер к фильму Елки-палки!.. 1988
8.6

Елки-палки!..

1988, 84 мин
Постер к фильму Виктория 1987
7.6

Виктория

1987, 82 мин
Постер к фильму Выйти замуж за капитана 1985
9.5

Выйти замуж за капитана

1985, 85 мин
Постер к фильму Последняя дорога 1986
8.8

Последняя дорога

1986, 95 мин
Постер к фильму Маленькая Вера 1988
8.8

Маленькая Вера

1988, 128 мин
Постер к фильму Посетитель музея 1989
5.9

Посетитель музея

1989, 128 мин
Постер к фильму Атака 1986
9.0

Атака

1986, 87 мин
Постер к фильму Сирано де Бержерак 1989
8.6

Сирано де Бержерак

1989, 84 мин
