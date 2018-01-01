Хиты перестроечного кино
«Маленькая Вера» и другие популярные фильмы второй половины 80-х.
9.7
Собачье сердце
1988, 130 мин
Бесплатно
9.4
Завтра была война
1987, 84 мин
Бесплатно
8.5
До первой крови
1989, 81 мин
Бесплатно
9.2
Моонзунд
1988, 133 мин
Бесплатно
9.3
Осенние сны
1987, 80 мин
Бесплатно
8.2
Письма мертвого человека
1986, 82 мин
Бесплатно
8.5
Витебское дело. Преступление
1989, 95 мин
Бесплатно
8.7
Витебское дело. Наказание
1990, 97 мин
Бесплатно
6.5
Женитьба Бальзаминова
1989, 63 мин
Бесплатно
8.6
Фонтан
1988, 97 мин
Бесплатно
7.8
Замри-умри-воскресни!
1989, 99 мин
Бесплатно
9.0
Вы чье, старичье?
1988, 93 мин
Бесплатно
8.7
Единожды солгав
1987, 90 мин
Бесплатно
8.6
Знак беды
1986, 142 мин
Бесплатно
8.1
Бакенбарды
1990, 96 мин
Бесплатно
8.7
Собачий пир
1990, 105 мин
Бесплатно
8.4
Ой, вы, гуси…
1991, 83 мин
Бесплатно
9.1
Афганский излом
1991, 132 мин
Бесплатно
9.2
Раз, два — горе не беда!
1988, 83 мин
Бесплатно
8.5
Садовник
1987, 94 мин
Бесплатно
8.7
Простая смерть
1985, 64 мин
Бесплатно
9.1
Воскресный папа
1985, 80 мин
Бесплатно
8.6
Порох
1985, 87 мин
Бесплатно
7.1
Господин оформитель
1988, 103 мин
Бесплатно
8.6
Елки-палки!..
1988, 84 мин
Бесплатно
7.6
Виктория
1987, 82 мин
Бесплатно
9.5
Выйти замуж за капитана
1985, 85 мин
Бесплатно
8.8
Последняя дорога
1986, 95 мин
Бесплатно
8.8
Маленькая Вера
1988, 128 мин
Бесплатно
5.9
Посетитель музея
1989, 128 мин
Бесплатно
9.0
Атака
1986, 87 мин
Бесплатно
8.6
Сирано де Бержерак
1989, 84 мин
Бесплатно